Kıyıköy nerede? Kıyıköy doğalgaz ile gündeme geldi

21 Ağustos 2020

Türkiye'nin enerji kaynağı arayışı sürerken Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 bölgesi ve Kıyıköy'de doğalgaz bulduğu iddia ediliyor. Kıyıköy doğalgaz iddialarının ardından en fazla araştırılan yerlerin başında gelirlen, "Kıyıköy nerede?" sorusuna yanıt aranıyor.

Kıyıköy nerede?

Kıyıköy, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir sahil kasabasıdır. İlçe merkezine 36 km, il merkezine ise 95 km uzaklıkta yer alan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkar ve İstanbul'a yakın olmasından ötürü tercih edilen tatil alanlarından biridir.

Etrafı ormanlarla çevrili olan Kıyıköy'den Pabuçdere ve Kazandere Karadeniz'e dökülür. Deniz kıyısında yer alması nedeniyle Kıyıköy sakinlerinin en önemli geçim kaynakları balıkçılık ve ormancılıktır.

Turistik açıdan doğal güzelliklerinin yanı sıra dünyanın en eski taş oyma manastırlarından olan Aya Nikola Manastırı da Kıyıköy'de yer almaktadır. Ayrıca kasaba yakınındaki Bahçeköy manda yoğurduyla ünlüdür.

Kıyıköy'ün sınırları içinde bulunan Kastro (Çamlıkoy) Körfezi Tabiatı Koruma Alanı ise, 329 hektarlık bir alan üzerinde yayılmış bulunmaktadır. Ancak, bu Körfez'in batısı Kırklareli'ne dâhil iken, ortası Tekirdağ ve doğusu da İstanbul sınırları içinde kalmaktadır.

Trakya'nın yegane karaçam ormanlarının bulunduğu bu alan değişik bitki türlerini kapsamaktadır. Bunların başında karaçam, Macar meşesi, sapsız meşe, saçlı meşe, doğu gürgeni, kara gürgen, dişbudak, kayın, akçaağaç, ıhlamur ve kızılağaç gelmektedir. Ayrıca koruma alanında, karaca, yaban domuzu, kurt, çakal, sansar, tilki, porsuk, tavşan gibi hayvanlar yaşamaktadır.

Ayrıca, Karyalılarca kurulduğu kabul edilen Kıyıköy'ün antik çağdaki adı Salmydessos'tur.