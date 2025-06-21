Kıyıköy'de denize girmek iki gün yasaklandı
Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy sahilinde olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların iki gün denize girmesi yasaklandı.
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların iki gün denize girmesi yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; elverişsiz hava şartlarının can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı ifade edildi.
Kaymakamlık bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı duyurdu.