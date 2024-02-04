Kız kardeşini döverek taksiye bindirdi, gözaltına alındı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kız kardeşini döverek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Edinilen bilgiye göre, bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Caddebostan Mahallesi'nde H.K. (22) isimli kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.K'yi (26) gözaltına aldı.
H.K'nın M.K'dan şikayetçi olmadığı belirtildi.