Kız Kulesi mayısın ilk haftası açılıyor

Kız Kulesi’nde incelemelerde bulunarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini bildirdi.

Yaşanan son deprem felaketinin ardından Kız Kulesi'nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, "Bu çalışmayla yapının, sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi.

Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları doğru bir şekilde tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler. Mayısın ilk haftası itibarıyla açacağız” dedi.

"Kule-müze olacak"

Ersoy, "Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek" ifadelerini kullandı. Ersoy, "Eskiden İstanbul'dan Kız Kulesi'ni seyrediyorduk, şimdi de Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyredeceğiz" diye konuştu.