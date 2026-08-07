Kızı ve torunu 95 yaşındaki kadının 13 milyon TL'sini 20 günde yedi

Türkiye'nin gündemine oturan olay Adana'da yaşandı. 95 yaşındaki Türkan İşbilir, babasından miras kalan arsasının torunu ve öz kızı tarafından kandırılarak satıldığını öne sürdü. İddiaya göre yaşlı kadın, "10 daire alacağız" denilerek tapuya götürüldü. Daha sonra arsanın 17 milyon liraya satıldığını öğrenen İşbilir, hesabına yatırılan paranın büyük bölümünün de kısa sürede çekildiğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

"10 daire" vaadiyle ikna edildi

İddiaya göre torunu G.K., önce Şambayadı Mahallesi'ndeki arsa için bir müteahhidin 10 daire teklif ettiğini söyledi. İlk etapta teklifi kabul etmeyen Türkan İşbilir'in, daha sonra torunu ve kızı tarafından yeniden ikna edildiği öne sürüldü. Habere göre yaşlı kadın, iğne yapıldıktan sonra önce hastaneye götürülerek akıl sağlığı raporu aldı, ardından tapuda satış işlemleri gerçekleştirildi.

17 milyon liranın 13 milyonu 20 günde gitti

Yaşlı kadının iddiasına göre satışın ardından hesabına 17 milyon lira yatırıldı. Ancak torunu ve kızının banka kartını aldığı, mobil bankacılığı kendi telefonlarına tanımladığı ve yaklaşık 20 gün içinde paranın 13 milyon lirasını internet alışverişleri, kuyumculardan altın alımları, teknoloji ürünleri ve farklı harcamalarla kullandığı öne sürüldü.

"Babamdan kalan arsayı yıllarca satmadım"

Yaşadıklarını anlatan Türkan İşbilir, yıllarca yokluk çekmesine rağmen babasından kalan arsayı satmadığını belirterek, "Ekmeğin arasına ot koyup yedim ama bir karış yerini satmadım. Beni kandırdılar, malım da canım da gitti. Evlat neden böyle?" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Dosya yargıda, taraflar birbirini suçluyor

Ailenin avukatı, satıştan sonra hesaba yatırılan 17 milyon liranın 10 Haziran'a kadar 13 milyon lirasının harcandığını ve günlük bazen 500 bin, bazen de 1 milyon lirayı aşan işlemler yapıldığını öne sürdü. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen torun G.K. ise parayı teyzesi E.E. ile eşinin harcadığını savundu ve kendisinin de şikâyetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, nihai kararı mahkeme verecek.