Kızıl Elma ne demektir? Kızıl Elma Marşı sözleri

25 Ağustos 2020

İletişim Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü için bir video klip hazırlarken, klipte Kızıl Elma Marşına yer verildi. Kızıl Elma Marşı sonrasında Kızıl Elma konusu gündeme gelirken vatandaşlar, Kızıl Elma nedir, sorusuna yanıt arıyor.

Kızıl Elma nedir?

Türk mitolojisinde Türkler için düşünüldükçe uzaklaşan ancak bu oranda cazibesi artan ülküler ve düşleri simgeleyen mitolojik bir ifade olan Kızıl Elma, Türk devleti için bir hedefi ve amacı simgelemektedir.

Tam olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı bilinmeyen Kızıl Elma imgesi, Osmanlı döneminde ise tarih ve edebiyata mal oldu.

Kızıl Elma Marşı sözleri

"Canlar canının yolunda ancak/ Kızıl elma hedefine ulaşılacak/Vadedilmiş olan ilahi nur Hak/ Ebedi mutlak hakim olacak

Kızıl elmanın fethiyle ancak/ Yeryüzü sükun huzur bulacak/ Geliyoruz ey şanlı al bayrak/ Vatan aşkıyla her köşe bucak

Arşa yükselsin tekbir sesleri/ Allah-u Ekber arş ileri/ Türk'ün askeri candır siperi/ Kahraman yurdumun onur izzeti

Arşa yükselsin tekbir sesleri/Allah Allah diyerek dönmeyiz geri /Vur ki inlesin zalimin sesi /Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem al bayrağına/ Bağlıyız gönülden canım vatana/ Başlar koyar yoluna tüm cihanda/ Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiyem Allah aşkına/ Tarihe bir daha damga vurmaya/ Ey aziz millet vatan namına/ Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt’te şahlanan Sultan Alparslan/ Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan/ Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan/ Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan/ Dirilişle yeniden yazıyor destan/ İ'la-yi Kelimetullah bekliyor cihan/ İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt’te şahlanan Alparslan gibi/ Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi/ Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi/ Hedefimiz kızıl elma marş ileri."