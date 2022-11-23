Kızılay, deprem sonrası destek çalışmalarını sürdürüyor

Saat 04.08’de meydana gelen depremin ardından Kızılay’ın Düzce, Ankara, İstanbul Afet Müdahale Merkezleri ile Bolu, Zonguldak, Yalova ve Sakarya Şube Başkanlıklarından 100’den fazla uzman personeli bölgeye intikal etti. Düzce ve çevre illerden pek çok gönüllü de Kızılay’ın yardım faaliyetlerine katılmak üzere sokaklara akın etti.

Afetzedelere 50 bin adet yiyecek ve içecek dağıtıldı

Depremin ilk dakikalarından itibaren çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kızılay personel ve gönüllüleri, soğuk havaya karşı 5 bin 500 adet battaniye dağıttı. Beslenme faaliyetlerine de aralıksız devam eden ekipler Cahit Zarifoğlu, Konuralp, Necla Pekolcay KYK Yurtları, Anıt Park Meydanı, Cedidiye Cami ve Belediye binası bahçesinde bekleyişlerini sürdüren afetzedelere çorba, ikram malzemesi, sıcak/soğuk içecek ve su dağıtımında bulunuyor. Şu ana kadar 50 bin adet ikramlık malzeme ve içecek dağıtılırken 5 bine yakın kişiye de sıcak yemek ulaştırıldı. Çeşitli noktalarda bulunan 11 ikram aracıyla da beslenme desteğinin sağlanması için yoğun bir mesai harcanıyor.

Afeti yerinde koordine eden Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, “Düzce Afet Müdahale Merkezindeki personellerimiz afetin ilk anında bölgeye intikal ettiler. Aynı dakikalarda Düzce Şubemiz de kriz masasına yöneldi. Ankara ve İstanbul’dan da afet destek timlerimizi alana sevk ettik. Sahada sadece beslenme hizmeti vermiyoruz. Havanın soğumasından dolayı battaniye dağıtımlarımız oldu. Gün ağarmaya başlayınca psikososyal destek ekiplerimiz de sahaya intikal etmeye başladılar. Zonguldak Toplum Merkezimizden iki ekip, Ankara’dan da bir destek ekip hareket etti. Kan noktasında stok sıkıntımız olmadığını belirtebilirim. Stoklarımız hazır olarak bekletiliyor” diye konuştu.