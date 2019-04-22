Kızılay elektronik ihale sistemine geçti

22 Nisan 2019

ANKARA (DÜNYA) -Geçen yıl 3 milyar liranın üzerinde yardım yapan, uluslararası alanda ise 45 ülkede 7 milyon 700 bin kişiye yardım ulaştıran Türk Kızılayı, elektronik ihale sistemine geçti. Kızılay, elektronik ihale sisteminde geçişten sonra izlenecek ihale prosedürünü Resmi Gazete’de yayınladığı duyuru ile açıkladı.

Duyuruda, kurumun ihtiyacı olan mal veya hizmet alımlarına ilişkin ilanlı ihalelerin www.kizilay.org.tr adresinde yayınlandığı belirtilerek, tedarikçilerin Kızılay kurumsal web sayfasından tedarikçi portalına kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

İsteklilerin portalda; tedarikçi olmak istiyorum, tedarikçi bilgi güncelleme, ilandaki ihaleler, ilanlı ihaleye kayıt ve ihale sistemine giriş olmak üzere 5 farklı alanda kayıt yaptırılabilecek. Tedarikçiler, ihale sürüçlerine dahil olabilmek için genel başvuru ile sisteme kayıt yaptırabilecek, istekli oldukları ihale için ilanlı ihaleye kayıt alanından ‘ihale numarası’ ile kayıt yaptırabilecekler.