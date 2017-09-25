Kızılay ve çevresinde eylem yasağı

25 Eylül 2017

Ankara Valiliğince, Atatürk ve İsmet İnönü Bulvarları ile Milli Müdafa, Ziya Gökalp, Tuna ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği noktalar arasında kalan bölgede, toplantı, basın açıklaması ve eylem yapılması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması adı altında kitlesel katılımlarla düzenlenen etkinliklerin bölge esnafı ile vatandaşlar için olumsuzluklara neden olduğu kaydedildi.

Halkın yoğun bir şekilde kullandığı bu alanlarda istenmeyen olayların yaşandığına, bu durumların toplumsal güvenliği tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, terör örgütlerinin (DEAŞ-PKK/KCK) bu toplantılara yönelik eylem yapacağı istihbaratı da değerlendirildiği, bu nedenle yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylenerek, sloganlar atılarak toplantı, basın açıklaması ve eylem yapılması yasaklandığı bildirildi.

Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleriyle ilgili kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA