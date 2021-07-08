Kızılay’da hedef 5 milyon sofraya ulaşmak

ANKARA(DÜNYA) - Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay kurban modelini, Et ve Süt Kurumu’nun Ankara Sincan Komsinası’nda düzenlenen toplantıda tanıttı. Kurban bereketini yaklaşık 5 milyon insanın sofrasına taşımayı hedeflediklerini söyleyen Kınık, vekaletlerle kurban bereketinin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

Bu yıl yaklaşık 50 bini aşkın hissenin Et ve Süt Kurumu kombinalarında kesileceği bilgisini veren Kınık, “Yurt dışında da planladığımız 100 bin hisse bu anlamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Konservelerimiz nefasetini muhafaza edecek şekilde 1.5 yıl süreyle Kızılay aracılığıyla bütün ülkede ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor.” dedi.

Özellikle büyük tip konservelerin de Kızılay aşevlerinde ihtiyaç sahiplerinin yemeği olarak sağlandığının altını çizen Kınık,

“Bu yıl kurban vekaleti için gerek yurt içinde gerekse yurt dışına 1050 TL bir bedel belirlendi. Tarım Bakanlığımıza, Et ve Süt Kurumumuza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük fedakarlıklar göstererek bu konuda onlar da elini taşın altına koydular. Vatandaşlarımızın vekaletleriyle alınan her bir hayvanın ortalama karkas ağırlığı kesildikten sonra 175 kilogram olacak şekilde sağlıklı veteriner hekimlerin kontrolünden geçmiş ve yerli besicilerden alınan yerli ekonomiye dönecek olan payla hem vatandaşlarımız kurban vekaletlerini gerçekleştirmiş oluyorlar hem de bu ekonomiden yerel besiciler faydalanıyor” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı operasyonlarında ise ağırlıklı olarak afetlerin savaşların, yoksulluğun kıtlığın vurduğu coğrafyalar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Kerem Kınık, “Somali’den, Yemen’e, Sudan’dan, Afganistan’a , Irak’tan Saray Bosna’ya, Bulgaristan’a Suriye’ye kadar gönül coğrafyalarımızda ve ihtiyaç sahiplerinin yanında 100 bin hisse kurban payımızı inşallah kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı hedefliyoruz.” dedi.

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık ise iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtirken, 10 ayrı kombinada yapılacak kesimlerde yaklaşık 1 milyon konserve üretimi planladıklarını söyledi.