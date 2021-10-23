Kızılay'dan Afganistan'a 142 tonluk gıda yardımı
Türk Kızılay, Beytüsselam Refah Vakfının desteğiyle Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Pakistan üzerinden 5 tır gıda yardımı gönderdi.
Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüsselam Refah Vakfının desteği, Pakistan ve Afganistan Kızılayı ile Pak-Afgan İşbirliği Forumunun (PACF) iş birliğiyle Afganistan’a 142 tonluk gıda yardımında bulunduklarını söyledi.
Söz konusu 5 tırın Torkham Sınır Kapısı üzerinden geçtiğini belirten Camilo, yardımların Afganistan’ın başkenti Kabil ile Daykundi, Lahman ve Nuristan vilayetlerinde dağıtılacağını vurguladı.
Camilo, gıda desteğinden 30 binin üzerinde kişinin faydalanmasının beklendiğini kaydetti.
Türk Kızılay 2 Ekim'de Afganistan'a 33 tonluk gıda yardımında bulunmuştu.