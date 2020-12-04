Kızılay'dan Dünya Gönüllüler Günü programı

Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla gönüllülük konusunun ele alınacağı bir program düzenleyecek.

Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından #GönüllüOl 'hashtag'i ile bu akşam saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak programda, bugünün gönüllülerini motive etmek adına her boyutuyla gönüllülüğün konuşulacağı bildirildi.

Kızılay'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Kızılay Dostu, Bildiğiniz gibi Kızılay, gönüllüler tarafından kurulan ve günümüzde de gönüllüler tarafından yönetilen 152 yıllık “merhamet çınarı”dır. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle hem bugüne kadar Kızılay’a emeği geçenlere bir teşekkür mahiyetinde hem bugünün gönüllülerini motive etmek adına, her boyutuyla gönüllülüğü konuşacağımız programımızı Türk Kızılay’ının tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayacağız. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın dünden bugüne gönüllülüğe işaret edeceği konuşması ile başlayacak olan programımızın daha geniş kitlelere ulaşması sizlerin vereceği destekle mümkün olacaktır.”