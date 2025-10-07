Kızılay–Esenboğa metrosu 2026'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kızılay–Esenboğa metro hattının yatırım planına alındığını ve yapımına 2026 içinde başlanacağını açıkladı. ATO Başkanı Gürsel Baran hattın Ankara’nın ulaşım yükünü hafifleteceğini söyledi.

Baran, Bakan Uraloğlu’nun ziyareti sırasında projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ATO’nun Mayıs ayındaki ziyaretinde de iletildiğini hatırlatarak, “Esenboğa Havalimanı geçen yıl yaklaşık 13 milyon yolcu ağırladı. Metronun yapılması, hem havalimanı hem de Pursaklar, Akyurt gibi hattaki yerleşim yerleri için kritik” dedi.

Baran ayrıca, hattın Ankara’nın ticaret, turizm ve eğitim yaşamına katkı sağlayacağını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu’na teşekkür etti.

Detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek

Projenin yatırım planına alınmasıyla ilgili detayların ve finansman takviminin önümüzdeki dönemde netleşeceği belirtilirken, Bakan Uraloğlu’na ATO ziyaretinde üst düzey bakanlık yetkilileri ile ATO yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği kaydedildi.