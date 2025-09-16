Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kızlcık Şerbeti yeni bölümde Doğa ve Firaz'ın yakınlaşması izleyiciler tarafından tepki çekmiş dizi RTÜK'e şikayet edilmişti. Dizi ile ilgili inceleme başlatılırken dün senarist Merve Göntem gözaltına alındı. Konu bir hayli gündem olurken şimdi sıkça "Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir" sorusu geliyor.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir?

Türkiye televizyon sektöründe senarist kimliğiyle öne çıkan Merve Göntem, İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olan Göntem, İngiliz ve Alman edebiyatına, polisiye türüne ve sinemaya duyduğu ilgiyle yazarlık yolculuğunu şekillendirdi.

Senaristlik kariyerine Bihter filmiyle adım atan Göntem, ardından geniş kitlelere ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryo ekibinde yer aldı. Karakter inşasında ve hikâye kurgusunda sergilediği yetkinlikle dikkat çeken Merve Göntem, yaratıcı yaklaşımı sayesinde televizyon dünyasının yükselen isimleri arasında gösteriliyor.