Kızılcık Şerbeti’nde 'tükenmişlik' tartışması... Yapımcısı açıkladı: İşine son verildi

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman sette astım krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Uzman, hastane odasından yaptığı paylaşımlarda "Tükendim" başlıklı bir yazı yayınladı. Uzman'ın paylaşımlarının ardından dizi setinin makyözü Esra Okumuş da "Tükenmişlik sendromuna yakalandım. Çok çok fazla tükendim" diyerek bir video paylaştı. Söz konusu video tartışma yarattı.

Müjde Uzman da Okumuş'un videosunu alıntılayarak paylaşımına, "Esra’cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs. derken birbirimizi kırmayalım boşuna" notunu düştü.

İşine son verildi

Dizinin yapım şirketi Gold Film, çektiği video nedeniyle makyözün işine son verildiğini duyurdu. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde oyuncumuz Müjde Uzman'ın yaşadıkları üzerine yaptığı paylaşımın ardından Kızılcık Şerbeti ekibinde görev alan Esra Okumuş sosyal medya hesabından mizah adı altında video paylaşmıştır. Gold Film olarak iş ahlakı ve etik değerlerimize ters düşen bu paylaşımı nedeniyle Esra Okumuş'un iş akdi tarafımızca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."