Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih'i Doğukan Güngör gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolünü canlandıran Doğukan Güngör’ün gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı dosyada bazı şüphelilerin firari olduğu bildirildi. Soruşturma, ünlü isimlerin de adının geçtiği geniş bir dosya olarak dikkat çekiyor.

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle gözaltı gerekçelerine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, adli sürecin devam ettiği ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.