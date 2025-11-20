KIZILELMA'dan tarihi başarı! F-16'ya tam isabet

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde kritik bir aşamayı daha başarıyla tamamladı. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre milli platform, hedef F-16'ya kilitlenerek GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet kaydetti.

Toplam uçuş süresi 55 saati geçti

Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan KIZILELMA, yaklaşık 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşunda hem F-16'larla kol uçuşu yaptı hem de milli radar ve mühimmat entegrasyonunu doğruladı. Böylece testlerdeki toplam uçuş süresi 55 saati geçti.

Test, Türk Hava Kuvvetlerine ait iki F-16'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Uçaklardan biri KIZILELMA ile yakın kol uçuşu yaparak insanlı-insansız platformların ortak operasyon kabiliyetini gösterdi. Diğer F-16 ise senaryo gereği "hedef uçak" rolünü üstlendi.

ASELSAN üretimi MURAD AESA radarıyla 30 mil mesafedeki hedefi tespit eden KIZILELMA, radarla kilitlenme sonrası TÜBİTAK SAGE geliştirdiği GÖKDOĞAN füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi. Senaryoda yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16, sanal ortamda tam isabetle vuruldu.

Üç zorlu test senaryosu eş zamanlı yapıldı

Testte en kritik aşamalardan biri olan uçak-radar-mühimmat arasındaki veri iletimi de başarıyla doğrulandı. KIZILELMA, kilitlenmenin ardından hedefe ait anlık konum ve hız verilerini kesintisiz biçimde GÖKDOĞAN'a aktardı. Bu veri bağı, platformun "görüş ötesi hedeflere müdahale" kabiliyeti açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Aynı uçuşta üç zorlu test senaryosu eş zamanlı yürütüldü:

• İnsanlı uçaklarla kol uçuşu,

• GÖKDOĞAN mühimmatıyla uyumluluk doğrulaması

• MURAD AESA radarının tespit-takip-kilitlenme performansı.

Tüm aşamalar başarıyla tamamlandı.