Kızılırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Çorum'da Kızılırmak'ın bir bölümünde balık ölümleri görüldü. Uğurludağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kıyıya vuran balıklardan numune aldı. Balıkların kesin ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çorum'un Uğurludağ ilçesi Anbarcı köyü yakınlarında balık tutan vatandaşlar Kızılırmak'ta çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine Uğurludağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir ekip alana gelerek, incelenmek üzere Kızılırmak'tan ve ölü balıklardan numune aldı.
Laboratuvar ortamında yapılacak inceleme ile balık ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılacağı bildirildi.