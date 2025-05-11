Kızılırmak’ta şok eden av yöntemi! Elektrik akımı ile balık katliamı: 2 kişi suçüstü yakalandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri’nde kıyıya vuran ölü balıkların yasa dışı avcılık sonucu telef olduğu belirlendi. Yetkililer, balık ölümlerinin nedeninin suya elektrik akımı verilmesi olduğunu açıkladı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kızılırmak kıyısında görülen çok sayıda ölü balık ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, hem sudan hem de balıklardan alınan numunelerde elektrik akımı izine rastlandığı ve yasa dışı avcılık yapıldığı tespit edildi.

İki kişi suçüstü yakalandı

Ayrıca, Karaçay Bendi civarında gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı balık avlayan iki kişi jandarma ve tarım ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramada, bot ve av malzemelerine el konulurken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket eden kişilere idari işlem uygulandı.