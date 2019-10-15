Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesine yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine havan ve roketatarla düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldığı ifade edildi.