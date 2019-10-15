ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesine yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Mardin'in Kızıltepe ilçesine havan ve roketatarla düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldığı ifade edildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap