KKKA can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 11'e yükseldi
Tokat'ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan ve KKKA şüphesiyle Sivas'ta tedavi altına alınan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk yaşamını yitirdi. Son ölümle birlikte bu yıl KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de yaşayan Şehriban Öztürk'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu.
Öztürk, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Tokat'taki hastaneye, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi.