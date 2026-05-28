KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 55 yaşındaki Rıza Demir'e yaklaşık 6 gün önce kene tutunduğu öğrenildi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu belirtilen Demir'in, bir süre sonra rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demir'in, KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tedavi süreci yoğun bakımda devam eden Demir'in, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazenin, Sivas'ın Adamlı köyünde toprağa verileceği bildirildi.