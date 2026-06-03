KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 31 yaşındaki Havva Dursun hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Dursun'un tatil için geldiği memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kene teması yaşadığı belirtildi.

Rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Kene tutunmasının ardından bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan Dursun, yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dursun'un tedavi süreci daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam etti.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.