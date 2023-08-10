KKM 150 milyar lirayla rekor artış kaydetti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 4 Ağustos haftasında 150 milyar lirayla rekor artış kaydetti.
Haber Merkezi
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Ekonomi yönetimi KKM’yi zorunluluk kapsamına alırken, bu mevduatlara ilgi devam ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 4 Ağustos haftasında 150 milyar lirayla rekor artış kaydetti.
Verilere göre geçen hafta itibariyle kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3,28 trilyon lira oldu. Dolar karşılığıysa 121,8 milyar dolar olarak kaydedildi.