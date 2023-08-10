KKM 150 milyar lirayla rekor artış kaydetti

Ekonomi yönetimi KKM’yi zorunluluk kapsamına alırken, bu mevduatlara ilgi devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 4 Ağustos haftasında 150 milyar lirayla rekor artış kaydetti.

Verilere göre geçen hafta itibariyle kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3,28 trilyon lira oldu. Dolar karşılığıysa 121,8 milyar dolar olarak kaydedildi.