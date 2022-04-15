KKM tutarı 750.5 milyar TL’ye ulaştı

Canan SAKARYA



TBMM Plan Bütçe Komisyonunda torba yasanın görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, 1 milyon 249 bin 39 hesap sahibinin tasarruflarını KKM’de değerlendirdiği bilgisini verdi. Yavilioğlu, 8 Nisan 2022 tarihine kadar vadesi dolan hesaplara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 13,2 milyar TL, Merkez Bankası tarafından 1,6 milyar TL’lik bir destek ödemesi gerçekleştirildiği belirtti. Yavilioğlu, “Bu rakamlar hâlihazırdaki gerçekleşmeler. Bunun üzerine vergi etkisi de ilave edildiğinde 10 bin 765 mükellef için kambiyo kârından kaynaklı 10 milyar 164 milyon TL’lik bir vergiden vazgeçmiş durumdayız” dedi.

“Önümüzdeki bir yıl için öngörüler destek ödemesi 22.3 milyar lira “

8 Nisan 2022 tarihinden itibaren gelecek bir sene içerisinde hâlihazırda açılmış olan hesaplardan bugünkü kur üzerinden yaptıkları maliyet hesaplamalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Yavilioğlu şunları söyledi:

“Hali hazırda açılmış olan 363 milyar TL hesap tutarı ve kur varsayımı da bugünkü kur üzerinden sadece hazinenin 1 yıllık maliyeti 4.9 milyar olarak hesaplanmış durumda. Merkez Bankasında ise 387, 1 milyar TL’lik hesap üzerinden 2,6 milyarlık bir destek aktarılması öngörülüyor yine bugünkü 14,64 kur üzerinden.

Bu güne kadar ödenen dâhil önümüzde ki bir yıl için bu varsayımlar altında, toplam destek ödemesi öngörüsü Hazine ve Maliye Bakanlığı için 18,1 milyar; Merkez Bankası için 4,2 milyar TL. “

Yavilioğlu, yasa teklifiyle şirketlere getirilen vergi istisnasının maliyetini ise 2.3 milyar TL olarak hesaplandığını kaydetti.