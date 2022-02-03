  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. KKTC açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Takip Et

KKTC açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.