KKTC Başbakanı Ersan Saner neden istifa etti? KKTC'de neler oluyor?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkanı Ersan Saner'in istifası günün en çok konuşulan konularından oldu. Ada'da pek çok kumarhanenin sahibi olan Halil Falyalı'nın polise teslim olmasının ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video sonrasında Ersan Saner görevinden istifa ederek siyasetten çekildi. KKTC Başbakanı Ersan Saner'in Ulusal Birlik Partisi'ndeki görevlerinden de istifa edeceği öğrenildi. KKTC Başbakanı Ersan Saner'in istifası sonrasında parti başkanlığına Nazım Çavuşoğlu ya da Ünal Üstel isimlerinden birinin vekalet edeceği iddia ediliyor.

Ersan Saner: Siyasi ahlaksızlıktan medet umanlara gereken cevap verilecek

Yaşananların ardından açıklamada bulunan ülkesine hizmet etmesinin önüne çirkin saldırılarla geçilmeye çalışıldığını söyleyen KKTC Başbakanı Ersan Saner şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs’tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi. Öğleden sonra ise aynı video sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Aylardır birileri tarafından böyle bir şey yapılacağı kulaklara fısıldanıyor ancak ben bir makama erişmek uğruna bir insanın ailesini, çevresini, partisini böylesine rencide edecek kadar seviyesiz bir tutum içine girileceğine ihtimal vermiyordum. Birilerinin benim çok sevdiğim ülkeme, partime hizmet etmemin önüne siyasi mücadele ile değil çirkin saldırılarla geçmek istediği nettir. Tamamen bu amaçla düzenlenmiş bir komplo söz konusudur. Hatta yer altı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar vardır. Bu halk beni iyi tanır. Eğer ailem, partim ve ülkem söz konusu ise her türlü kararı tereddütsüz verebileceğimi iyi bilir. Halkımız ve UBP’ lilerin bu komployu benimsemesi mümkün değildir. Görülecektir ki siyasi ahlaksızlıktan medet umanlara gereken cevap verilecektir.”

Hükümeti kim kuracak?

KKTC Başbakanı Ersan Saner'in müstehcen görüntülerinin yer aldığı videonun sızdırılmasının ardından ilk kez konulan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Odatv'ye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kimin kuracağı konusunda da açıklama yaptı. Tatar, “Sayın Başbakan istifasını sundu. Hükümeti kurmak için hangi partiye yetki vereceksiniz” sorusunu yöneltildi. Hükümet kurmak için hiçbir partiye yetki vermediğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Çünkü Meclis’te güvenoyu alacak bir parti yok" dedi.

Tözün Tunalı'nın videosu da paylaşıldı

KKTC Başbakanı Ersan Saner'in yanı sıra yeni bir görüntü daha paylaşıldı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı'ya ait olduğu iddia edilen videoda da müstehcen görüntüler yer aldı.