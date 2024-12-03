KKTC Başbakanı milli sporcularına mezar olan Grand İsias Hotel davası için Adıyaman'da

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, milli sporcularının da aralarında olduğu 72 kişinin depremde hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.

Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur. Biz burada halkımın hakkını hukukunu korumak için burada bulunmaktayız. Çocuklarımıza mezar olan otel gibi diğer otellerin olmaması için bunu sonuna kadar savunacağız, savunmaya da hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Davamızdan vazgeçmeyeceğiz

Davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Üstel, "Bizim inancımız bu oteli yaparken suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu davalarımız inancımız odur ki en iyi şekilde sonuçlanacak ve artık bu davalar gibi başka bir doğal afetlerde yaşanmaması adına örnek bir dava olacak diye düşünüyoruz. O yüzden biz KKTC halkı olarak bu davanın peşindeyiz" dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.