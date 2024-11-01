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KKTC Başbakanı Ünal Üstel tedavi altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

AA
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KKTC Başbakanı Üstel, mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Üstel'in mide rahatsızlığı şikayetiyle bugün sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve gerekli tetkiklerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Üstel'in durumunun stabil olduğu kaydedilerek dahiliye servisinde takip ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.