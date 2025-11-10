KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 13 Kasım 2025'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

Erhürman'ın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olması, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin ve stratejik dayanışmanın önemli bir yansıması olarak değerlendiriliyor.