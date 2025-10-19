KKTC cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibarıyla başladı.

Seçimlerde toplam 7 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Oy kullanma işlemleri 18.00'e kadar devam edecek.

218 bin kayıtlı seçmen sandık başına gidiyor

Ülkede, Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 218 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kıbrıs Türk halkı, 1974 Barış Harekâtı'nın ardından devlet çatısı altında ilk kez 20 Haziran 1976'da sandığa gitmişti. O tarihten bu yana Kıbrıslı Türkler, 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı ve 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı.