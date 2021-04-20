KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Çözüm için federasyon tartışması zaman kaybı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen çevrimiçi panelde Kıbrıs konusunda 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak gayriresmi görüşmeleri ve gündemi değerlendirdi.

Cenevre görüşmelerinde söyleyecek çok şeyleri olduğunu söyleyen Tatar, "Türkiye bizim yeni çözümün iki devlete dayalı olması gerektiğine dair duruşumuzu kalpten destekliyor. Türkiye ile bu yeni duruşumuzu Cenevre'de masaya getireceğiz." dedi.

Kıbrıs görüşmelerinde daha önce birçok kişinin yer aldığına ve konunun derinlemesine ele alındığına işaret eden Tatar, "Artık federasyonu tartışmanın sadece bir zaman kaybı olduğu sonucuna ulaştık. Bu konuda artık bir çözüm şansı yok çünkü daha önce çok denendi. Bu nedenle de masaya yeni bir konsept ve yeni bir hikaye getirmeliyiz. Bu da sahadaki gerçekliğe dayanmalı; sahadaki gerçeklik ise iki devletin olmasıdır." ifadesini kullandı.

Cenevre'deki görüşmelerin gayriresmi görüşmeler olduğunu ve orada ortaya çıkacak sonuca göre resmi bir görüşme zemininin olup olmayacağının ortaya çıkacağını ifade eden Tatar, öncelikle ortak bir zemin olup olmadığının görülmesi gerektiğini belirtti.

Türklerin ve Rumların Kıbrıs'ın ortak kurucuları olduğunun ve uluslararası toplumun da buna saygı duyması gerektiğinin altını çizen Tatar, "Biz egemenlik haklarımızın tanınmasını ve bunlara saygı duyulmasını istiyoruz. Böylece tüm Kıbrıslıların yararına bir çözüme ulaşabiliriz." ifadelerini kullandu.

Türkiye'nin her zaman Kıbrıs'ta garantör tarafı olması gerektiğine dikkat çeken Tatar, şöyle devam etti: "Kıbrıs'taki Türkler kendi güvenlikleri konusunda endişeli, gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Geçmişte çok acı hatıralarımız var. Türkler adada tek başınayken ne olduğunu gördük. Türkiye'nin 1974'te gelip Kıbrıs'taki Türkleri kurtarması uzun zaman aldı. Bu hataya bir daha düşmek istemiyoruz."

Cenevre'deki görüşmelerden bir sonuç çıkmaması durumunda bugüne kadar olduğu gibi yine KKTC'nin haklı davasını dünyaya anlatmaya ve yeni ekonomik alanları harekete geçirmeye devam edeceklerini anlatan Tatar, "Bugüne kadar uluslararası toplum bize adil davranmadı. Ana vatan Türkiye bize her zaman tam destek verdi. Eğer çözüme ulaşılamazsa biz kendi insan haklarımız için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

"Kıbrıs'ta bir devletimiz olduğu tanınmalı"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki diğer ülkelerin Kıbrıs'taki Türklerin bir devletinin olduğunu tanıması gerektiğini vurgulayarak adada adil ve kalıcı bir çözümün bulunabilmesi için Türkiye ve Yunanistan'ın da dahil olduğu bir uzlaşma zemininin bulunması gerektiğine dikkati çekti.

Adada iki tarafın da lehine olan bir çözüme ulaşılabilmesi için iki tarafın da birbirine saygı duyması gerektiğini kaydeden Tatar, "Birbirimizin egemenlik haklarına saygı göstermeliyiz. Esasen hepimiz aynı gemideyiz. Çocuklarımıza müreffeh bir gelecek bırakmak istiyorsak gerçekçi, makul ve pratik olmalıyız." mesajı verdi.

Kıbrıs'taki Türklerin azınlık olarak görüldüğü herhangi bir yaklaşımın KKTC'ye empoze edilmesini asla kabul etmeyeceklerini bildiren Tatar, "Böyle bir dayatma demokratik de değildir, insani de değildir ve başarılı da olamaz." dedi.