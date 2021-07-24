KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş çantada keklik değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Kapalı Maraş açılımına değinerek yıllardır "bir anlaşma olursa Maraş'ın iadesi olacak" gibi bir beklenti içerisinde olunduğunu ancak çok fırsatlar masaya gelmesine rağmen karşı tarafın iyi niyetini ortaya koyamaması nedeniyle anlaşmanın olmadığını söyledi. Tatar, "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığının Kapalı Maraş'a ilişkin dün yaptığı açıklamaya da değinen Tatar, "BMGK'nin Rum-Yunan ikilisinin dürtmesiyle kararlar almasını sorgulamak gerek. Esas olan mağduriyetlerin önlenmesi" şeklinde konuştu.

Tatar, Maraş konusunda daha önce fırsatlar kaçırıldığını işaret ederek Maraş'ın "çantada keklik" olmadığını dile getirdi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dikkate alındığında, Kıbrıs'ın artık eski Kıbrıs olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye ile geliştirilen siyasetle Mavi Vatan'da artık KKTC'nin daha da güçlendiğini kaydetti.