KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST KKTC’nin kapanış programında yaptığı konuşmada, festivale gösterilen yoğun ilgiden ve Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Türkiye'nin en büyük ve güçlü milli savunma sanayi kuruluşlarını festivalde görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, bu ürünlerin Türkiye'nin bağımsızlığını ve başarılarını gösterdiğini ifade etti.

Yeni Türkiye Yüzyılında KKTC'nin istikrarı, güvenliği ve bekası için yapılan bütün çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye'nin bütün başarılarını Türk dünyasıyla, dost ve İslam ülkeleriyle küresel anlamda paylaştığını dile getirdi.

Türkiye artık küresel anlamda güç ve söz sahibi bir ülke

Tatar, ana vatan Türkiye'nin artık küresel anlamda bir güç ve söz sahibi ülke olduğunun altını çizerek, güçlü bir milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının kendisini güçlü şekilde geleceğe taşıyabileceğinden kimsenin hiç şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde "farklı hesap ve zihniyetler" olabileceğine işaret eden Tatar, KKTC'nin kendi bağımsızlığı ve özgürlüğüne çok önem verdiğini ve bu anlayışla geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Tatar, gelecek nesiller için bu tür teknolojik adımlarla KKTC'nin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlendirilmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün KKTC'de verdiği mesajlar için teşekkür eden Tatar, "Hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını söylemesi bizleri gerçekten bahtiyar etmiştir. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir kez daha T3 Vakfı Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, son 4 gündür festivalde yaşanan bütün güzelliklerin ve başarıların Kıbrıs Türk halkını çok mutlu ettiğine işaret ederek, "Biz, sizlerin Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçasıyız. Dolayısıyla bize verilen değerin ne anlama geldiğini burada bir kez daha gördük." dedi.