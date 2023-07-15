KKTC ile ehliyetler karşılıklı tanındı
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sürücü ehliyetlerinin karşılıklı tanınmasına dair anlaşması bugün uygulamaya geçti.
KKTC ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanuna göre, Haziran 2022'de Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulundu.
Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.