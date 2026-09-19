KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Girne açıklarında batan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece gemi faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 15’e çıktı.

Kayıp olduğu belirtilen 13 kişiye ulaşılması için bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

239 kişi kurtarılmıştı

Girne Limanı ile Mersin’in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet”, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı’na dönmeye çalışan gemi, yolculuğun başlamasından kısa süre sonra batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda geminin enkazı Girne açıklarında 554 metre derinlikte tespit edilmişti.

Son olarak bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 15’e yükselirken, kayıp 13 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor.