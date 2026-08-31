KKTC'de batan geminin seferine izin veren liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün alabora olan yolcu gemisiyle ilgili inceleme başlatıldı. Başbakan Ünal Üstel, geminin sefere çıkmasına izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Üstel, yazılı açıklamasında, kazanın ardından kaybolan 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Çalışmalara Türkiye'den gelen SAT timinin de katıldığını belirten Üstel, öncelikli hedefin kayıp yolcuların bulunması olduğunu ifade etti.

Liman yetkilileri hakkında soruşturma

Faciaya ilişkin ihmallerin üzerinin örtülmeyeceğini vurgulayan Üstel, sorumluluğu bulunanların adalet önünde hesap vereceğini kaydetti.

Kazada ihmal, kusur veya sorumluluğu olan herkesin tespit edileceğini belirten Üstel, "Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmış, haklarında soruşturma başlatılmış ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirilmiştir." dedi.