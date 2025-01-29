KKTC'de çalıntı araçlarla kamu hizmeti yapılması büyük tepki çekti

KKTC'de gümrükte el konulan çalıntı araçların kamuda kullanılması tartışmalara yol açtı. Konuyu Cumhuriyet Meclisi'ne taşıyan CTP Grup Başkanvekili Sıla Usar İncirli, "İddia doğruysa, bu, hırsızlığı meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir. Bu ülke bu kadar aciz mi?" ifadesini kullandı.

"Yasal bir sorun söz konusu değil"

"Devlet tarafından el konulan araçları devletin ihtiyacı doğrultusunda kullanmak gerekir. Bu araçları ambarda bekletip, çürümesine vesile olamayız. Yapılan işlemlerde hiçbir sıkıntı, hiçbir gayri yasal durum yoktur" değerlendirmesinde bulunan KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, araçların ihaleyle satışının yapılamayacağına işaret eden Berova, bu nedenle incelemesi tamamlanan 27 aracın, Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne devredildiğini aktardı.

Berova, ülkeye ithal edilen araçlarda çalıntı sayısının, alınan tedbirler sayesinde en aza indirildiğini kaydederek, böyle araçların ülkeye gelmemesi için mevzuat çalışmasının tamamlandığını vurguladı.

İngiltere ve Japonya'dan ithal edilen araçlar çoğunlukta

KKTC'de bu araçların kamu hizmetinde kullanılması nedeniyle "Çalıntı araç resmi hizmette kullanılabilir mi?" tartışmaları başlamıştı. Çoğunlukla İngiltere ve Japonya'dan ithal edilen araçlara, ülkeye girişlerinde çalıntı olduğunun tespit edilmesinin ardından el konulduğu belirtildi.