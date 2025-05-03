KKTC’de dev proje! TOKİ, külliyenin detaylarını paylaştı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından bir tanıtım paylaşımı yaptı. 188 bin metrekarelik alana inşa edilen külliyede, Cumhurbaşkanlığı binası ve Cumhuriyet Meclisi binası yer alıyor. Külliyede ayrıca makam odaları, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve yemek salonları gibi birçok alan bulunuyor. TOKİ, projenin KKTC’nin bağımsızlığını ve güçlü devlet yapısını simgeleyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışın bugün gerçekleşeceğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne dair sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
TOKİ’nin videolu paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin toplamda 188 bin metrekarelik bir alana inşa edildiği ve içerisinde 25 bin 210 metrekarelik Cumhurbaşkanlığı binası ile 20 bin 10 metrekarelik Cumhuriyet Meclisi binasının yer aldığı ifade edildi.
Külliye içerisinde makam odaları, kabul salonları, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve yemek salonları gibi çeşitli işlevsel alanların da bulunduğu aktarıldı.
TOKİ paylaşımında, “Külliye, KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi olacak” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, “Proje hayırlı uğurlu olsun. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün hizmete açıyoruz” denildi.