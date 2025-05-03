KKTC’de dev proje! TOKİ, külliyenin detaylarını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne dair sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

TOKİ’nin videolu paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin toplamda 188 bin metrekarelik bir alana inşa edildiği ve içerisinde 25 bin 210 metrekarelik Cumhurbaşkanlığı binası ile 20 bin 10 metrekarelik Cumhuriyet Meclisi binasının yer aldığı ifade edildi.

Külliye içerisinde makam odaları, kabul salonları, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve yemek salonları gibi çeşitli işlevsel alanların da bulunduğu aktarıldı.

TOKİ paylaşımında, “Külliye, KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi olacak” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, “Proje hayırlı uğurlu olsun. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün hizmete açıyoruz” denildi.