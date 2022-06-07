KKTC’de ekmek 7 lira oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) akaryakıt, ev tipi tüp gazın ardından ekmeğe de zam geldi. KKTC'de serbest piyasada dolar 16,78 liradan, sterlin 20,91 lira satış fiyatıyla güne başladı. 17,80 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,91 lira olarak belirlendi.

Ekmeğin fiyatı geçen yıla göre yüzde 151.38 arttı

KKTC İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık gıda enflasyonu Mayıs ayında çıktığı yüzde 118.75 oranıyla yüksek seviyede kalmayı sürdürdü. Temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin fiyatı Mayıs 2021-Mayıs 2022 içerisinde yüzde 151.38 oranında zamlandı.



En ucuz ekmek türlerinden biri olan somun ekmeğin fiyatı 7 TL’ye ulaştı. Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı yaptığı açıklamada, son 1 ayda unun fiyatının 3 kez attığını ve kaçınılmaz olarak unlu mamullere yüzde 20-25 oranında zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.