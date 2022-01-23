KKTC'de siyasi parti liderleri erken seçim için oy kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa'daki Namık Kemal Lisesinde oyunu kullandı.

Oyunu verdikten sonra açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Ataoğlu, salgın mücadelesi verilen bir dönemde erken genel seçim yapıldığını anımsatarak seçim sürecinin büyük bir olgunluk içinde KKTC halkına yakışır şekilde tamamlandığını ve bugün sandığa gelindiğini belirtti.

"Bizler seçmene gittik. Kendimizi, yapacaklarımızı, ülkemizi nasıl yöneteceğimizi anlattık, şimdi söz sırası halkımızındır." diyen Ataoğlu, ülkenin geleceğini tayin eden 2022 genel seçimlerinin halka ve ülkeye hayır getirmesini temenni etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, oyunu Girne'deki Beylerbeyi Anaokulunda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Özersay, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Özersay, katılımda geçen seçime göre azalma beklemediğini belirterek iradenin sandığa yansıtılması çağrısı yaptı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, oyunu Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulunda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Arıklı, bu kış ayında bu seçim sistemiyle seçim yapılmaması gerektiğini önceden de söylediğini hatırlattı.

Arıklı, katılımın yüzde 60'ın altında olacağına, bu soğuk havada insanların evlerinden kolay kolay çıkmayacağına inandığını söyleyerek, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, oyunu başkent Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulunda kullandı.

Özyiğit, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim beklentimiz halkımızın hep beraber, özgür iradeleriyle sandığa giderek en doğru kararı vermesidir." dedi.

Seçimde 403 milletvekili adayı yarışıyor

KKTC'de erken genel seçim için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı ve devam ediyor. Oy kullanma işlemi 18.00'de sona erecek.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu gece, resmi sonuçların ise en erken oy kullanma işleminin bitmesinden 24 saat sonra YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor.

8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu.

Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Meclis’teki 49 vekilden 40'ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Ülkede, Sucuoğlu başkanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümeti, 5 Kasım 2021'den bu yana iktidarda bulunuyor.