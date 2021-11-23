KKTC'de son 24 saatte 314 COVID-19 vakası görüldü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 bin 435 test yapıldığı, 255'i yerel 314 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişi taburcu edildiği, 2 bin 884 kişinin COVID-19 tedavisinin sürdüğü, bunlardan 17'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

Toplam 26 bin 900 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle şimdiye kadar 98 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde bugün toplam 7 bin 377 aşı yapıldı.

Rum kesiminde 437 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 66 bin 797 test sonucunda 437 yeni COVID-19 vakası saptandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 131 bin 28'e yükseldiğini ve virüs sebebiyle 590 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.