KKTC'de uçuş güvenliği, meteorolojik hava gözlem sistemine emanet

Erhan Arıklı sözlerine "KKTC'nin 1974'ten sonraki en önemli başarısı Ercan Havaalanı'dır. Halkın malı olan Ercan'a sahip çıkalım. Siyasi gerekçelerle bu havaalanını daha fazla yıpratmayalım" diyerek devam etti.

KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bir süredir altyapı, kurulum ve montaj çalışmaları devam eden Ercan Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları Sistemi'nin (H-OMGİ) kurulum, işletim, eğitim ve test süreçlerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti. Güneş, kurulumun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) belirlediği öneri ve standartlara göre yapıldığının da altını çizdi.

Güneş, 35 milyon lira civarında maliyeti olan H-OMGİ'nin havacılık için hayati önem arz eden rüzgar hızı, yönü ve bulut taban yüksekliği gibi bilgilerin gerçek zamanlı olarak takibini ve verilerin ilgili birimlere iletilmesini sağlayacağını aktararak, Kategori 1 (CAT 1) seviyesinde hizmet veren Ercan Havalimanı'nın, yeni sistemlerin devreye girmesiyle Kategori 2 (CAT 2) seviyesine yükseldiğini de sözlerine ekledi.