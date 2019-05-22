KKTC'de yeni kabine listesi Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunuldu

22 Mayıs 2019

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından yeni bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunuldu.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, UBP ile HP'nin koalisyon hükümeti kurma kararının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay hükümet protokolüne imza attı. İmza töreninde, iki partinin milletvekilleri de hazır bulundu.

Tatar, imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Akıncı'dan hükümeti kurma görevi almasının ardından yaşanan sürece değinerek, HP ile yapılan toplantılarda temel prensipler üzerinde anlaşıldıktan sonra bakanlıkların, dairelerin, kurum ve kuruluşların dağılımı gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

Tatar, paylaşım konusunda da anlaşmaya varıldıktan sonra dün akşam saatlerinde her iki partinin, parti meclislerinden onay aldığını belirtti.

Çok uyumlu bir çalışma sonrasında bu aşamaya gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, "Biz iyi niyetle ülkemize hizmet için çalışacağız. KKTC'nin içinde bulunduğu sıkıntıların aşılması için yapılacak olan bu çalışmalarda özveride bulunmaya hazır olduğumuzu halkımızın önünde buradan ifade ederim." dedi.

Tatar, iki partinin uyum içinde çalışarak güzel işler yapılabileceğini ve halka umut olabileceğini ifade ederek, KKTC'nin daha müreffeh günleri için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

"Kıbrıs konusu hükümet programında da yer alacak"

Tatar, hükümet programında Kıbrıs sorunu konusunun da yer alacağına işaret ederek, bu konuda Özersay'a güvendiklerini vurguladı. Tatar, Özersay'ın uzun yıllardır Kıbrıs konusunda yapılan çalışmalar içinde olduğunu bildiklerini ve koalisyon hükümeti döneminde de görevini layıkıyla yerine getireceğine inandıklarını belirtti.

Yeni hükümetin KKTC'ye hayırlı olmasını temennisinde bulunan Tatar, daha sonra koalisyon protokolünün özetini okudu.

"Güçlü, kararlı ve istikrarlı bir hükümet olmasını diliyorum"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da siyasi, ekonomik ve Kıbrıs sorunu bağlamında son derece kritik süreçten geçildiği bir dönemde, ülkenin hükümetsiz kalmaması ya da erken seçime mahkum olunmaması için iki partinin de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Özersay, "Tatar'ın az önce okumuş olduğu, koalisyon protokolünün giriş kısmı aslında sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu ve kritik bir dönemden geçiyor olduğumuzu çok net biçimde anlatıyor." dedi. Özersay, protokolde yazılanlardan daha önemli olanın, günün sonunda yazılanların uygulanması olduğunu vurgulayarak, uyumun yakalanması ve iyi niyetle vatandaşın beklediği hizmetin üretilebilmesinin önemine işaret etti.

Konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara da değinen Özersay, Tatar'ın ekonomi ve mali konulardaki tecrübesi dikkate alındığında, koalisyon hükümetinin bu alanda başarılı olacağı, ekonomik sorunların aşılmasına öncelik verileceği için başarı şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

Bu konuda Tatar'a güven duyduklarının altını çizen Özersay, önlerinde hızlı hareket etmeleri gereken bir dönem olduğunu ve vatandaşın beklentilerini karşılamak için canla başla çaba göstereceklerini ifade etti.

Özersay, iyi niyetle ve birlikte çalışma ruhunu fazla zedelemeden, sürekli istişare ederek bu süreci yürütme kararlılığında olduklarını vurgulayarak, "Tatar’ın vurguladığı gibi güçlü, kararlı ve istikrarlı bir hükümet olmasını ülke ve halkımız için yürekten diliyorum." dedi.

Tatar yeni kabineyi açıkladı

Yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunan UBP Genel Başkanı Tatar, görüşmenin ardından yeni kabineyi açıkladı. Buna göre, yeni kabine şu isimlerden oluşuyor:

"Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu."

Kaynak: AA