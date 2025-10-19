KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu: İşte ilk Türkiye mesajı
Son dakika gelişmesi...KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürma ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Tufan Erhürman, "Dış politika elbette Türkiye ile yakın istişare içinde yürütülecek; bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA