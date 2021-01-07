KKTC’ye 90 bin tanı kiti hibe edilecek

Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanında iş birliği yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı ile anlaşma Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin anlaşma uyarınca Türkiye KKTC’ye 30 bin adet COVID-19 tanı kiti hibe edecek. Mutabakat zaptı kapsamında ise 30 bin SARS-CoV-2 ve 30 bin adet de Viral Nükleik Asit İzolasyon kiti hibe edilecek.