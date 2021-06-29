  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik uyarısı
Takip Et

KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik uyarısı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yarın itibarıyla yolcuların eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye seyahat edemeyeceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC'ye nüfus cüzdanları ile seyahat yapacak misafirlerimizin dikkatine. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartıyla çıkılması zorunludur."

Etiketler
uçak