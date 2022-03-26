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KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişte kabul edilen Kovid-19 aşıları listesine ve AdaPass kayıt listesine TURKOVAC aşısı eklendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı.

Alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye'de üretilen TURKOVAC aşısı KKTC'de kabul edilen aşılar listesine eklendi.

Listede ayrıca Sinopharm, Comirnaty, Vaxzevria, Johnson and Johnson, Sputnik V, Moderna, Novavax, Astrazeneca, Covaxin, Cansinobio aşıları yer alıyor.