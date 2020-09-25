Kobani eylemleri soruşturmasında 82 kişi hakkında gözaltı kararı

25 Eylül 2020

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2014'teki Kobani olayları ile ilgili 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.