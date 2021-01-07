Kobani iddianamesi kabul edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani iddianamesi Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tüm şüpheliler için, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan ceza talep ediliyor. Sanıklar hakkında 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

Sanıklar arasında siyasetçiler Figen Yüksekdağ, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna da yer alıyor.

Dosyada 27 kişi tutuklu bulunuyor.

Aralarında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü, Hatip Dicle'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında ise yakalama kararı var.